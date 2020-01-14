Президент России Владимир Путин впервые обратится к Федеральному собранию в середине января. В его выступлении 15 января главная интрига ожидается в части, которая будет касаться изменений в Конституции.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что традиционно в своём обращении глава государства обрисовывает важнейшие, на его взгляд, направления развития страны, которые в последние годы приобрели характер законодательных инициатив. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поспешил заявить, что депутаты на 81% выполнили предыдущие президентские наказы.
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