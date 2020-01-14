https://static.news.ru/photo/e89a2ad0-3722-11ea-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин впервые обратится к Федеральному собранию в середине января. В его выступлении 15 января главная интрига ожидается в части, которая будет касаться изменений в Конституции.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что ожидается продолжение разговора, начатого Путиным на пресс-конференции 19 декабря 2019 года. Тогда глава государства впервые заговорил о возможных изменениях в Основном законе страны, прокомментировав положение об ограничении полномочий президента двумя сроками. Его слова вызвали дискуссию среди парламентариев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что традиционно в своём обращении глава государства обрисовывает важнейшие, на его взгляд, направления развития страны, которые в последние годы приобрели характер законодательных инициатив. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поспешил заявить, что депутаты на 81% выполнили предыдущие президентские наказы.