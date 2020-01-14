В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступит с очередным посланием российскому парламенту. Традиционно в таком обращении глава государства обрисовывает важнейшие, на его взгляд, направления развития страны, которые в последние годы приобрели характер законодательных инициатив. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поспешил заявить, что депутаты на 81% выполнили предыдущие президентские наказы. А глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в очередной раз подчеркнула, что будут поставлены основные задачи не только перед парламентом, но и перед всеми органами государственной власти. О чём говорилось в предыдущих президентских посланиях и чего эксперты ожидают от очередного выступления главы РФ, — в материале NEWS.ru.

От окраин до космоса

Традицию ежегодных публичных выступлений главы государства перед парламентом ввёл ещё первый российский президент Борис Ельцин, который впервые обратился к Федеральному собранию в феврале 1994 года. Все его послания, как правило, были посвящены конкретным темам, соответствующим названию. Например, «Об укреплении Российского государства» или «Порядок во власти — порядок в стране». Первоначально, эту традицию продолжил и Владимир Путин, однако с 2003 года у обращений лидера к депутатам и сенаторам нет названий. Кроме того, с 2000-го этот документ стал охватывать более широкий круг вопросов, включая все направления развития страны.

Содержание и форма обращения практически полностью определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами. Законодательством также не определена и дата оглашения документа. Ельцин обычно делал это в феврале или марте. Путин впервые выступил перед депутатами и сенаторами в июле 2000 года. Позднее он зачитывал послание Федеральному собранию в апреле или мае, а после своего переизбрания традиционным месяцем для выступления стал декабрь. Во время президентства Дмитрия Медведева мероприятие проходило в ноябре или декабре. В конце 2017-го очередное послание Владимира Путина было перенесено и состоялось 1 марта 2018 года. Его предыдущее выступление прошло 20 февраля 2019-го.

Первоначально послания главы государства парламенту оглашались в Мраморном зале 14-го корпуса Московского Кремля. С 2008 года президент выступал перед парламентариями в своей парадной резиденции — Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. В 2018 году мероприятие впервые прошло за пределами Кремля — в Центральном выставочном зале «Манеж», тогда же послание впервые стало мультимедийным.

Лидер государства оглашает его в присутствии обеих палат Федерального Собрания. И это один из немногих случаев, когда депутаты и сенаторы собираются на совместное заседание. Кроме того, на него также приглашаются члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, руководитель Счётной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, главы основных конфессий, губернаторы и журналисты.

Несмотря на то, что на оглашении обычно присутствуют около тысячи человек, послушать российского президента можно в любом уголке страны. Кроме того, в этом году Общероссийский народный фронт при поддержке Роскосмоса обещает организовать трансляцию обращения на борту Международной космической станции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нельзя не исполнить

Несмотря на то, что послание носит исключительно рекомендательный характер и не является правовым актом, в последние годы этот документ приобрёл оттенок законодательных инициатив, а также конкретных поручений главы государства правительству. В свою очередь Государственная дума и Совет Федерации по итогам выступления президента принимают постановления, направленные на реализацию закреплённых в послании задач, и учитывают его положения при подготовке законодательных актов.

Впервые перечень поручений правительству был опубликован после выступления российского лидера в 2005 году. В последующие два года распоряжение о реализации публиковалось правительством, а с 2008-го это делается на регулярной основе. Наибольшее число поручений — 57 — было дано в 2013 году, а наименьшее — семь — в 2008 и 2018 годах.

В рамках своего выступления на торжественном заседании в здании Генеральной прокуратуры спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала послание президента большим политическим событием в жизни страны. Она напомнила, что в этом документе как всегда будут поставлены основные задачи перед Федеральным собранием и органами государственной власти.

Со своей стороны глава Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии нижней палаты парламента сообщил, что в этом году депутаты впервые выполнили план реализации послания на 81%.

Когда мы называем эту цифру, кто-то говорит, ведь она большая, она действительно большая — 81%. Другие говорят, что мы впервые его выполняем на 81%. Раньше было меньше. Но, уважаемые коллеги, необходимо признать, что в оставшихся 19% — нерешённые проблемы людей, — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Володин добавил, что парламентарии должны быть самокритичными и заявлять о решении поставленных лидером задач лишь при условии стопроцентного исполнения послания.

Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорилось ранее

Главной темой первого послания Путина стал призыв к усилению «вертикали власти». В своём выступлении в 2000 году он также указал на демографические проблемы и отставание российской экономики от западной. В своих следующих обращениях к парламентариям политик говорил о необходимости проведения административной и судебной реформ, а также о модернизации пенсионного и трудового законодательств.

В 2002 году после окончания военной стадии спецоперации в Чечне президент поставил задачу вернуть республику в «правовое пространство России». В 2003-м Путин призвал в два раза за десять лет повысить ВВП, а также заявил о необходимости комплектования армии на профессиональной основе и сокращении срока службы по призыву до одного года. Уже в 2004 году он конкретизировал сроки удвоения ВВП 2010 годом и поставил задачу снизить годовую инфляцию в России до 3%.

В своих последующих посланиях Владимир Путин говорил о необходимости перехода от политики стабилизации к «политике, устремлённой в будущее», развития гражданского общества и решения демографических проблем. В 2007 году глава государства поставил задачу провести пенсионную реформу на принципах софинансирования и повысить среднюю пенсию без увеличения пенсионного возраста. Тогда же особое внимание он уделил теме патриотизма и статусу русского языка.

В своём первом президентском послании Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость «радикально реформировать политическую и экономическую системы», а «производство знаний, новых технологий и передовой культуры» объявил приоритетом. Он также предложил увеличить срок полномочий президента и Госдумы до шести и пяти лет соответственно. В дальнейшем Медведев ставил задачи по модернизации экономики и поддержке семей с детьми, а в своём последнем послании выдвинул ряд политических инициатив. В частности, речь шла о необходимости возвращения прямых выборов губернатора и упрощения порядка регистрации партий.

После переизбрания в посланиях Путина отчётливо стала звучать тема сохранения «национальной и духовной идентичности» и традиционных ценностей страны. В 2014 году главным лейтмотивом обращения президента к парламентариям стало историческое воссоединение Крыма с Россией и противодействие западным санкциям. В 2015 году глава страны начал свою речь с объявления минуты молчания в память о жертвах террора и о российских военнослужащих, погибших в Сирии. Он также заявил о нарастании в мире угрозы терроризма и необходимости создания под эгидой ООН единого международного антитеррористического фронта. В 2016-м Владимир Путин заявил об «умножении человеческого капитала как главного богатства России».

В 2018 году он наглядно продемонстрировал военную мощь российского государства, а также призвал к 2025 году в полтора раза повысить ВВП страны. Именно в этом году Путин выступил с рекордным по количеству слов и продолжительности посланием — текст документа состоял из 11 тысяч 428 слов, а его оглашение заняло 1 час 55 минут.

В прошлом году президент ключевой задачей назвал сбережение народа, заявив также о необходимости всемерной поддержки семей. Кроме того, он говорил о преодолении бедности и повышении доступности здравоохранения. Не обошёл своим вниманием российский лидер и развитие технологий, для чего он предложил обеспечить поддержку науки. Важной внешнеполитической составляющей послания стало обсуждение одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

Что скажет сейчас

Обычно содержание послания до последнего держится в секрете. Правда, в этом году глава государства признался агентству ТАСС, что его «очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения». Президент уточнил, что, в частности, он имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

Среди наиболее вероятных тем предстоящего обращения Владимира Путина глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов называет противодействие угрозам в сфере международной безопасности, темпы экономического роста и реализацию национальных проектов, а также проблему социального расслоения и бедности.

По мнению профессора факультета политологии МГУ Сергея Володенкова, с высокой степенью вероятности в послании лидера речь пойдёт о необходимости повышения уровня жизни россиян, решении проблем в социальной сфере, в первую очередь, в здравоохранении. Эксперт также полагает, что одними из точек внимания главы государства станут экономика, экология, развитие промышленности и реализация крупных международных проектов.

Вряд ли президент обойдёт вниманием в своём послании и вопросы международной политики, особенно в части ситуации на Ближнем Востоке, а также связанную непосредственно с данной темой задачу повышения обороноспособности нашей страны, вопросы разработки высокотехнологичных видов оружия. Международное сотрудничество в экономической и политической сферах, повышение статуса России на мировой арене также могут стать составляющими послания. В целом можно ожидать достаточно сбалансированного соотношения вопросов, касающихся внутренней и внешней политики РФ. Сергей Володенков профессор факультета политологии МГУ профессор факультета политологии МГУ

По мнению Сергея Володенкова, ожидаемой может оказаться тема переписывания истории и памяти войн на фоне празднования 75-летнего юбилея окончания Второй мировой войны.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов уверен, что большая часть послания будет строиться на мерах социальной поддержки граждан и улучшении жизни простых людей.

Я не сторонник того, что будут звучать какие-то смелые экспериментальные вещи вроде того же предложения отменить НДФЛ для самых малообеспеченных категорий граждан. Но однозначно, на мой взгляд, из уст президента может прозвучать призыв к обсуждению этого вопроса. И таких вещей может быть очень много, в виду того, что глава государства в последнее время уже и сам по многим вопросам деятельности правительства высказывался не очень одобрительно и давал понять, что необходимо рассматривать возможности проведения таких смелых экспериментов. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Кроме того, Дмитрий Фетисов полагает, что стоит ожидать и большого внешнеполитического блока из-за ситуации на Ближнем Востоке и сложностей, которые возникают при строительстве Северного потока — 2.

Политолог Аббас Галлямов в беседе с NEWS.ru не исключил, что в предстоящем послании президент может озвучить и неожиданные политические идеи.

Под Новый год Владимир Путин упомянул о том, что он нормально относится к идее усиления влияния парламента и перераспределения власти между парламентом и правительством. Да и вообще об идее изменения Конституции он высказался без негатива. Я бы не исключал, что в послании эта тема будет развита и президент озвучит идею политической реформы — возможно трансформации президентской республики в парламентскую. Аббас Галлямов политолог политолог

По мнению политолога, запрос на перемены в обществе стал таким сильным, что игнорировать его становится практически невозможно. Эксперт считает, что это может быть отражено и в послании.