https://static.news.ru/photo/764372b2-36c7-11ea-a99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) поможет организовать просмотр послания президента России Владимира Путина во всех регионах страны. Россияне увидят послание на горе Эльбрус, в аэропортах, больницах, библиотеках, а также общественном транспорте, сообщили в организации.

Москвичи и гости столицы смогут посмотреть трансляцию в аэропортах, барах и кафе. Помимо этого, на медиафасадах, билбордах и в вагонах метро столицы будут транслироваться видеоролики и изображения с цитатами президента.

В Адыгее послание Федеральному собранию покажут в поликлиниках и Многофункциональных центрах. Жители Астрахани увидят его на большом экране, установленном на здании филармонии, нижегородцы — на большом стадионе, а челябинцы — в историческом музее, где хранится упавший на землю метеорит. В Курской области состоится обсуждение послания главы государства с общественниками, политологами, волонтёрами и представителями органов власти. Жители Санкт-Петербурга увидят послание в кинотеатре «Восход».

Обращение главы государства будет транслироваться даже на борту Международной космической станции, отметили в ОНФ. В технической части вопроса содействие окажет госкорпорация «Роскосмос». Путина смогут услышать и увидеть космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка.

Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января в полдень. Ранее NEWS.ru писал, что он уделит особое внимание вопросу финансового благополучия граждан.