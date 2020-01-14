Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет длиться один час. Именно такое время ему отвели в программе передач российских телеканалов.
Согласно сетке вещания, выступление президента начнётся 15 января ровно в 12.00 и завершится в 13.00 по московскому времени. Послание будут транслировать Первый канал и «Россия 1». Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж»,
Ранее NEWS.ru писал, что Путин в ходе послания планирует особое внимание уделить проблематике повышения уровня доходов граждан страны. По его словам, речь идёт о необходимости преодоления застоя в сфере финансового благополучия россиян, а также о снижении количества людей, «живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
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