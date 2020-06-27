Бойфренд разбившейся Тропицель прокомментировал нападки отца девушки

https://static.news.ru/photo/2185c7a2-b877-11ea-a008-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майданович Фото: viktormayd/facebook.com

Возлюбленный Анастасии Тропицель Виктор Майданович решил прокомментировать случившееся, чтобы опровергнуть недостоверную информацию, которую распространяют о нём.

Ранее отец девушки обвинил молодого человека в смерти дочери. Родитель считает, что Майданович специально дал Тропицель испорченный байк.

Я сейчас не в силах давать кому-то отпор. Говорили, что у меня её паспорт, но когда паспорт оказался дома — передо мной не извинились. Все продолжают на меня наговаривать, если это не прекратится, то мне придётся обратиться в соответствующие органы, — поделился возлюбленный погибшей в Instagram.

Он подтвердил, что у него напряжённые отношения с родственниками Насти.

Хочу сказать про отца Насти. Я надеялся, что после её смерти мы сможем подружиться и стать ближе. И сейчас надеюсь. Он переживает сложный период и может делать разные вещи. Он имеет на это право, — подчеркнул Майданович.

После этого он ещё раз рассказал, что произошло в день ДТП.

Она поехала на своём мотоцикле, я — на своём. Настя ездила очень хорошо. Мы проехали один светофор, но на втором Настя начала ускоряться, потом начался воблинг. Она ездила медленно, но в тот раз почему-то поехала побыстрее. Она знала, что такое воблинг. У меня тоже бывало такое в жизни. Инстинкт самосохранения происходит в этот момент — человек начинает тормозить, хвататься за руль, потому так много аварий и смертей, — отметил бойфренд Тропицель.

Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера. Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьёй. Она позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Сансет-Роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись, и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стала популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.

Как передавал NEWS.ru, за день до гибели Анастасия поругалась с отцом, о чём сообщила в своём Telegram-канале. Девушка пожаловалась, что не получает поддержки от родителей.