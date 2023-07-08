Бойца поп-ММА проверят на экстремизм после видео с речью Шамиля Басаева Mash: СК проверит на экстремизм бойца поп-ММА Якубова после видео с речью Шамиля Басаева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ильяс Якубов

Следственный комитет проверит публикации бойца поп-ММА и звезды промоушена «Наше дело» Ильяса Якубова на предмет экстремизма, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, в одном из последних видеороликов в соцсетях он тренируется под речь террориста Шамиля Басаева. Авторы утверждают, что подобный эпизод не единичный.

С заявлением в Следственный комитет России обратился ветеран боевых действий в Чечне, глава «Армии защитников Отечества» Иван Отраковский. Он призвал проверить Якубова, разобраться и наказать его. Сам боец поп-ММА заявил подписчикам в соцсетях, что «делает, что хочет».

Ранее Романа Гакаева, члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, приговорили к 20 годам колонии строгого режима по делу о нападении на российских военнослужащих в Чечне в 1999 году. Гакаеву вменяли вооруженный мятеж, участие в налетах вооруженной группы и покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

13 июня сотрудники ФСБ России задержали жителя Ставропольского края Рустама Ярбулдыева, подозреваемого в нападении на Дагестан в 1999 году в составе той же банды. Ярбулдыев был задержан в аэропорту Минеральных Вод, его доставили на допрос по предварительному следствию, после чего заключили под стражу, сообщал Следственный комитет РФ.