ФСБ задержала подельника Басаева в Минеральных Водах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края Рустама Ярбулдыева, подозреваемого в нападении на Дагестан в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба, передает Telegram-канал СКР. Подозреваемый был задержан в аэропорту Минеральных Вод. Его доставили на допрос по предварительному следствию и арестовали.

Ярбулдыев при содействии сотрудников ФСБ России задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Ярбулдыев в период с 7 по 24 августа 1999 года участвовал в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Он добровольно вступил в группу боевиков численностью не менее тысячи человек, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами. Тогда в результате массированного прицельного обстрела были убиты 33 военнослужащих, еще 34 были ранены.

В апреле еще один подельник Басаева был задержан в Карачаево-Черкесии. Им оказался гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения. Следственные органы предъявили Джумагишиеву обвинение по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». По решению суда обвиняемого заключили в СИЗО.