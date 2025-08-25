Бочковые кабачки на зиму! Вкуснейшая заготовка: идеально к картошке и мясу

Бочковые кабачки на зиму! Вкуснейшая заготовка: идеально к картошке и мясу

Если вы любите ароматные и хрустящие соленые овощи, которые напоминают о бабушкиных заготовках, этот рецепт станет вашим фаворитом! Эти кабачки, приготовленные по старинной технологии бочковой засолки, получаются упругими, пикантными и невероятно вкусными. Они идеально подходят к картошечке, мясу или просто как самостоятельная закуска.

Возьмите 3 килограмма молодых кабачков с плотной мякотью. Тщательно вымойте их и нарежьте кружочками толщиной 1,5–2 см. Уложите в эмалированную или стеклянную емкость, пересыпая слои специями: 100 граммов укропа с зонтиками, 10 листьев смородины, 5 листьев хрена и 10 зубчиков чеснока.

Приготовьте рассол: в 2 литрах воды растворите 150 граммов соли (не йодированной!) и 50 граммов сахара. Доведите до кипения, полностью остудите. Залейте кабачки холодным рассолом, чтобы он полностью покрыл овощи. Накройте марлей, установите гнет и оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня для брожения.

Как только рассол помутнеет и появится характерный кисловатый запах, переставьте заготовку в прохладное место. Через две недели кабачки будут готовы. Храните их в холодильнике или погребе. Эти хрустящие соленые кабачки станут настоящей звездой вашего зимнего стола!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.