Блюдо-находка, которое готовится само: жаркое в горшочках — именно это сочетание продуктов делает его обалденным

Блюдо-находка, которое готовится само: жаркое в горшочках — именно это сочетание продуктов делает его обалденным. Жаркое в горшочках получается невероятно нежным, мясо тает во рту, а золотистая сырная корочка превращает обычное блюдо в маленький праздник. Готовится просто, а эффект — как из ресторана!

Для нашего уютного ужина берём сочную говядинку (350 г), свежие шампиньоны (350 г) и овощи: крупную луковицу, четыре зубчика чесночка, пару картофелин и два сладких перчика. Всё нарезаем аккуратными кусочками — так блюдо будет выглядеть аппетитнее.

Выкладываем ингредиенты в горшочки слоями, не забывая посолить, поперчить и добавить любимые приправы. Заливаем сметаной (300 мл) — она сделает мясо особенно нежным. А теперь главный секрет: щедро посыпаем сверху смесью моцареллы (100 г) и твёрдого сыра (200 г).

Отправляем горшочки в разогретую до 180 °C духовку. Сначала под фольгой или крышкой — чтобы всё хорошенько протушилось, а потом без них — чтобы образовалась та самая золотистая сырная шапочка. Через 40 минут волшебный ужин готов! Аромат по всему дому соберёт всю семью за столом в считаные минуты.

