Блогеру Хованскому продлили запрет определённых действий до февраля

Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому продлили меру пресечения в виде запрета определённых действий вплоть до 8 февраля 2022 года, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Блогеру разрешили общаться по телефону с защитниками, родственниками и его девушкой Марией Нелюбовой.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Юрию Хованскому по 08 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее суд Санкт-Петербурга изменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определённых действий и освободил его из-под стражи. В перечне запретов — выходить из дома с 18:00 до 10:00, не подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, а также не пользоваться Интернетом. Суд разрешил Хованскому общаться с семьёй и девушкой.

Блогера задержали в Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в Интернете.

Хованскому также предъявили обвинения в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.