«Чемодан, вокзал, Сербия»: Хованский подтвердил свой отъезд из России Блогер Хованский подтвердил свой отъезд из России в Сербию

Фото: Социальные сети Юрия Хованского

Юрий Хованский

Блогер Юрий Хованский подтвердил свой отъезд из России в Сербию, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Он отметил, что сумел получить загранпаспорт, действие которого ранее было приостановлено из-за уголовного дела. Информация о том, что блогер покинул страну появилась в Сети 26 сентября.

Надо мной смеются: Юра, ты больной, ты жирный, кто тебя будет мобилизовать? Я не имею ни малейшего желания все это проверять. Получил свой загранпаспорт. Чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, мне тут будут рады, — рассказал блогер.

Хованский ведет видеоблог с 4,4 млн подписчиков. Его задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года по подозрению в призывах к террористической деятельности за песню про «Норд-Ост».

20 июля адвокат Хованского Павел Чиков сообщил, что 2-й Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Основанием для прекращения дела стало истечение срока давности правонарушения. Позже юрист отметил, что Хованский должен быть исключен из перечня экстремистов и террористов.

9 сентября стало известно, что Росфинмониторинг исключил блогера из реестра экстремистов и террористов.