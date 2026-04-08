Блины «2/2/1» — нежные, тонкие и не рвутся: пропорции, которые легко запомнить

Когда хочется идеальных блинчиков без лишних подсчётов, пользуюсь этим простым правилом: 2 стакана молока, 2 стакана муки и 1 стакан кипятка. Блины «2/2/1» запоминаются мгновенно, а результат всегда радует — блинчики получаются мягкие, эластичные и буквально тают во рту.

Продукты

Молоко — 2 стакана, мука — 2 стакана, кипяток — 1 стакан, яйца — 4 шт., растительное масло — 4 ст. л., сахар — 3–4 ст. л., крахмал — 2 ст. л., соль — щепотка, ванильный сахар — по желанию.

Приготовление

Яйца взбивают с сахаром, щепоткой соли и ванилью до лёгкой пены. Вливают молоко и растительное масло, перемешивают. Затем добавляют крахмал и аккуратно вливают кипяток — тесто становится гладким и чуть более жидким.

Муку вводят постепенно, хорошо размешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться однородным и слегка текучим.

Жарят блинчики на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с двух сторон. Они легко переворачиваются, не рвутся и получаются тонкими и очень нежными — отличный вариант и для сладкой, и для солёной начинки.

