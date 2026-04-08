Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 14:03

Блины «2/2/1» — нежные, тонкие и не рвутся: пропорции, которые легко запомнить

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется идеальных блинчиков без лишних подсчётов, пользуюсь этим простым правилом: 2 стакана молока, 2 стакана муки и 1 стакан кипятка. Блины «2/2/1» запоминаются мгновенно, а результат всегда радует — блинчики получаются мягкие, эластичные и буквально тают во рту.

Продукты

Молоко — 2 стакана, мука — 2 стакана, кипяток — 1 стакан, яйца — 4 шт., растительное масло — 4 ст. л., сахар — 3–4 ст. л., крахмал — 2 ст. л., соль — щепотка, ванильный сахар — по желанию.

Приготовление

Яйца взбивают с сахаром, щепоткой соли и ванилью до лёгкой пены. Вливают молоко и растительное масло, перемешивают. Затем добавляют крахмал и аккуратно вливают кипяток — тесто становится гладким и чуть более жидким.

Муку вводят постепенно, хорошо размешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться однородным и слегка текучим.

Жарят блинчики на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с двух сторон. Они легко переворачиваются, не рвутся и получаются тонкими и очень нежными — отличный вариант и для сладкой, и для солёной начинки.

Ранее мы делились рецептом картофельного немецкого салата. От него не оторваться — на застолье стал хитом.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакой муки: блины на творожном тесте — и для начинок хороши, и просто так
Постные блины: 4 лучших рецепта без яиц и молока
Португальское наследие, азиатский шик. Утонченные яичные тарталетки — тот случай, когда простое становится культовым. Делюсь рецептом
Готовлю булгур на молоке вместо манной каши — мой новый идеальный завтрак. Ореховые ноты, бархатная текстура и заряд энергии на весь день
Этот укропный соус разлетелся быстрее кетчупа: к мясу, рыбе, картошке и даже в салат — свежий, густой и очень ароматный
блины
молоко
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский выступил с экстренным обращением к России
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере
Ученый ответил, почему Россия не отправляет миссии на Луну
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.