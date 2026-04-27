Блины с начинкой без сковородки: вылил тесто на противень — и в духовку на 20 минут

Блины с начинкой без сковородки — это гениальный способ приготовить любимый десерт, не стоя у плиты. Жидкое тесто выливается на противень, запекается, а затем превращается в нежные рулетики с хрустящей сахарной корочкой.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 400 мл молока, 160 г муки, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин. Для начинки: 100 г замороженной вишни, 1 ст. л. сахара, корица.

Рецепт: смешайте яйца, молоко, муку, масло, сахар, соль и ванилин до однородного жидкого теста. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто, разровняйте. Сверху распределите замороженную вишню. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут.

Смешайте сахар с корицей, посыпьте горячий блин. Верните в духовку еще на 5 минут до карамелизации. Остудите, нарежьте на полоски и сверните рулетиками. Подавайте теплыми.

Ранее стало известно, как приготовить ягодную пиццу из творога на замену сырникам.

Читайте также
Суд в Краснодаре «распорядился» 18 млрд рублей бывшего депутата
Общество
Суд в Краснодаре «распорядился» 18 млрд рублей бывшего депутата
В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой
Общество
В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой
Весна на тарелке: 5 рецептов с зеленью, от теста до лепешек с пирожками
Семья и жизнь
Весна на тарелке: 5 рецептов с зеленью, от теста до лепешек с пирожками
Идеальный ПП-перекус: 3 рецепта мини-пиццы с минимумом калорий
Семья и жизнь
Идеальный ПП-перекус: 3 рецепта мини-пиццы с минимумом калорий
Блины, которые не подведут: эластичное тесто по волшебному правилу «три стакана». Готовятся просто, запоминаются навсегда
Общество
Блины, которые не подведут: эластичное тесто по волшебному правилу «три стакана». Готовятся просто, запоминаются навсегда
Общество
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокурор США озвучил наказание для стрелявшего на ужине с Трампом
Украинский министр вывал на «ковер» израильского посла
От язвы до непобедимых бактерий: чем опасно самолечение. Ликбез от врача
Отмажут за $40 000: ТЦК превратились в реальные ОПГ — кто с ними в доле
Люди погибли при столкновении двух поездов в Индонезии
«Платите, Европа»: Зеленский шокировал западные страны новой выходкой
Силы ПВО сбили «птичек» ВСУ над тремя регионами и одной акваторией России
Когда придут пенсии в мае, кто получит в два раза больше — полный разбор
Суд в Краснодаре «распорядился» 18 млрд рублей бывшего депутата
«От Человека-паука до Мстителей»: умер автор супергеройских комиксов
Дрон ВСУ убил передвигавшегося на самокате жителя Белгородской области
Средства ПВО пресекли атаку украинских БПЛА на Севастополь
В РФПИ объяснили, что точно приведет Евросоюз к закату
Украинских полицейских решили отправить на полигоны после теракта в Киеве
Суд отправил нациста-полицейского на экскурсию в Освенцим
Миронова обвинила экс-мужа в насилии, судится с ним из-за сына: подробности
Власти популярного курорта запретили лежаки на пляжах
Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

