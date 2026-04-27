Блины с начинкой без сковородки: вылил тесто на противень — и в духовку на 20 минут

Блины с начинкой без сковородки — это гениальный способ приготовить любимый десерт, не стоя у плиты. Жидкое тесто выливается на противень, запекается, а затем превращается в нежные рулетики с хрустящей сахарной корочкой.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 400 мл молока, 160 г муки, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин. Для начинки: 100 г замороженной вишни, 1 ст. л. сахара, корица.

Рецепт: смешайте яйца, молоко, муку, масло, сахар, соль и ванилин до однородного жидкого теста. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто, разровняйте. Сверху распределите замороженную вишню. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут.

Смешайте сахар с корицей, посыпьте горячий блин. Верните в духовку еще на 5 минут до карамелизации. Остудите, нарежьте на полоски и сверните рулетиками. Подавайте теплыми.

