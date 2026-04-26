Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 09:57

Блины, которые не подведут: эластичное тесто по волшебному правилу «три стакана». Готовятся просто, запоминаются навсегда

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт блинов — классика, доведенная до совершенства одним простым приемом. Правило «трех стаканов» легко запомнить, а добавление кипятка в тесто превращает обычные блины в тонкие, эластичные полотна, которые никогда не рвутся на сковороде.

Что понадобится

Молоко — 1 ст. (250 мл), вода кипящая — 1 ст. (250 мл), мука пшеничная — 1 ст. (160 г), яйца — 2–3 шт. (крупные — 2 шт., средние — 3 шт.), масло растительное — 2 ст. л., сахар — 1–2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., масло для жарки.

Как готовлю

В глубокой миске венчиком взбейте яйца с сахаром и солью до однородности. Влейте молоко и растительное масло, снова перемешайте. Частями всыпьте просеянную муку, активно вымешивая тесто до состояния гладкого, густого крема без комочков.

Теперь, непрерывно помешивая венчиком, тонкой струйкой вливайте в тесто крутой кипяток. Масса станет очень жидкой и теплой. Накройте миску полотенцем и дайте тесту отдохнуть 20–30 минут. Хорошо разогрейте сковороду (предпочтительно чугунную или с антипригарным покрытием) на сильном огне.

Слегка смажьте ее маслом с помощью кисточки или салфетки. Налейте половником порцию теста, быстро распределив его по дну вращательными движениями.

Обжаривайте блин на среднем огне около минуты до румяных краев и сухой поверхности, затем аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Каллас осудила насилие после стрельбы на мероприятии с Трампом
Алаудинов рассказал об убийствах жителей Курщины наемниками ВСУ
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.