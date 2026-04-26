Блины, которые не подведут: эластичное тесто по волшебному правилу «три стакана». Готовятся просто, запоминаются навсегда

Этот рецепт блинов — классика, доведенная до совершенства одним простым приемом. Правило «трех стаканов» легко запомнить, а добавление кипятка в тесто превращает обычные блины в тонкие, эластичные полотна, которые никогда не рвутся на сковороде.

Что понадобится

Молоко — 1 ст. (250 мл), вода кипящая — 1 ст. (250 мл), мука пшеничная — 1 ст. (160 г), яйца — 2–3 шт. (крупные — 2 шт., средние — 3 шт.), масло растительное — 2 ст. л., сахар — 1–2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., масло для жарки.

Как готовлю

В глубокой миске венчиком взбейте яйца с сахаром и солью до однородности. Влейте молоко и растительное масло, снова перемешайте. Частями всыпьте просеянную муку, активно вымешивая тесто до состояния гладкого, густого крема без комочков.

Теперь, непрерывно помешивая венчиком, тонкой струйкой вливайте в тесто крутой кипяток. Масса станет очень жидкой и теплой. Накройте миску полотенцем и дайте тесту отдохнуть 20–30 минут. Хорошо разогрейте сковороду (предпочтительно чугунную или с антипригарным покрытием) на сильном огне.

Слегка смажьте ее маслом с помощью кисточки или салфетки. Налейте половником порцию теста, быстро распределив его по дну вращательными движениями.

Обжаривайте блин на среднем огне около минуты до румяных краев и сухой поверхности, затем аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны.