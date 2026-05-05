05 мая 2026 в 10:30

Блендерю вместе бананы, творог и яйца — через 30 минут запеканка без муки нежнее и полезнее чизкейка

Это гениально простой рецепт полезного десерта для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с тестом или употреблять лишнюю муку. Никакой раскатки, никаких форм — просто взбил в блендере и вылил в форму. Получается обалденная вкуснятина: пышная румяная запеканка с нежнейшей кремовой текстурой, которая буквально тает во рту, как лучший чизкейк, но без масла, муки и сахара.

Бананы придают природную сладость и фруктовый аромат, а творог делает структуру плотной, но при этом невесомой. Она нежнее сметанника и одновременно воздушнее классической творожной запеканки. Этот десерт идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника детям или просто когда хочется чего-то вкусного и полезного. Готовится из трех ингредиентов, а результат достоин ресторанного меню.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мягкого творога (5–9% жирности, пастообразного), 2 спелых банана, 2 яйца. По желанию: ванилин, корица или щепотка соли. Бананы очистите и разомните вилкой в пюре или пробейте в блендере. Добавьте к бананам творог, яйца, ванилин и соль (если используете). Взбивайте блендером или миксером до получения абсолютно гладкой кремообразной массы — без единого комочка.

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания (силиконовую или стеклянную) смазывать не нужно, но можно застелить пергаментом. Вылейте творожно-банановую массу, разровняйте. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Готовую запеканку слегка остудите в форме — она станет плотнее. Подавайте теплой или холодной. При желании украсьте ягодами, дольками банана или посыпьте кокосовой стружкой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
