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01 августа 2025 в 06:39

Без соли и уксуса: самые необычные и вкусные помидоры на зиму аучучук

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аучучук — вкус лета в каждой ложке! Когда зимой так хочется свежих помидоров... Знакомое чувство? Тогда вам точно нужно попробовать аучучук! Эта простая, но удивительная заготовка сохраняет настоящий вкус и аромат летних томатов. Никакого уксуса, лишней соли или специй — только чистая томатная радость, которую можно использовать в салатах, супах, соусах и даже как самостоятельную закуску.

Готовим вместе:

Выбираем самые спелые, мясистые помидоры без повреждений. На три литровые банки понадобится около 5 кг томатов. Тщательно моем их и нарезаем крупными дольками — маленькие помидорки можно оставить целыми. Банки и крышки стерилизуем особенно тщательно — это важно, ведь в рецепте нет консервантов.

Наполняем кастрюлю помидорами примерно на 2/3 объема — они должны свободно помешиваться, но не переполнять посуду. Накрываем крышкой и ставим на самый маленький огонь. Томиться томаты будут около 40–50 минут, пока не дадут сок и не прогреются равномерно. Ни в коем случае не допускаем пригорания!

Как только содержимое закипит, снимаем пену и продолжаем варить еще 3–4 минуты. Горячие помидоры сразу раскладываем по банкам, плотно утрамбовывая и встряхивая, чтобы не оставалось пустот. Закатываем стерильными крышками, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Зимой просто открываете банку — и вот оно, лето на тарелке! Добавьте лук, зелень, немного соли и масла — получится потрясающий салат. Или используйте как основу для соусов, рагу, пиццы. Аучучук — это не просто заготовка, это кусочек летнего солнца в вашей кладовой!

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томаты
помидоры
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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