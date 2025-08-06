Беспроигрышные сырники в сметанной заливке с изюмом! Понравятся всем

Беспроигрышные сырники в сметанной заливке с изюмом! Понравятся всем

Беспроигрышные сырники в сметанной заливке с изюмом! Понравятся всем! Нежные творожные сырники, запечённые под воздушной сметанной заливкой с ароматным изюмом — идеальный десерт для семейного завтрака или уютного чаепития.

Ингредиенты для сырников

Творог 9% — 600 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3 ст. л.

Манная крупа — 4 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Ванилин — по желанию

Для заливки

Сметана 20% — 600 г

Изюм — 150 г (предварительно замочить)

Яйца — 4 шт.

Сахар — 3–4 ст. л. (по вкусу)

Приготовление

Тесто для сырников. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, муку и манку. Тщательно перемешайте до однородности. Изюм промойте, обсушите и вмешайте в творожную массу. Формирование. Мокрыми руками сформируйте небольшие лепёшки (1,5 см толщиной). Выложите в смазанную маслом форму или на противень с пергаментом. Заливка. Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены, добавьте сметану и ещё раз перемешайте. Равномерно распределите смесь поверх сырников. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 30–35 минут до золотистого оттенка заливки.

Ранее мы готовили экспресс-сырники на завтрак! Выкладываем ложкой, и готово.