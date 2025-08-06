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06 августа 2025 в 07:00

Беспроигрышные сырники в сметанной заливке с изюмом! Понравятся всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беспроигрышные сырники в сметанной заливке с изюмом! Понравятся всем! Нежные творожные сырники, запечённые под воздушной сметанной заливкой с ароматным изюмом — идеальный десерт для семейного завтрака или уютного чаепития.

Ингредиенты для сырников

  • Творог 9% — 600 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Манная крупа — 4 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Ванилин — по желанию

Для заливки

  • Сметана 20% — 600 г
  • Изюм — 150 г (предварительно замочить)
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 3–4 ст. л. (по вкусу)

Приготовление

  1. Тесто для сырников. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, муку и манку. Тщательно перемешайте до однородности. Изюм промойте, обсушите и вмешайте в творожную массу.
  2. Формирование. Мокрыми руками сформируйте небольшие лепёшки (1,5 см толщиной). Выложите в смазанную маслом форму или на противень с пергаментом.
  3. Заливка. Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены, добавьте сметану и ещё раз перемешайте. Равномерно распределите смесь поверх сырников. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 30–35 минут до золотистого оттенка заливки.

Ранее мы готовили экспресс-сырники на завтрак! Выкладываем ложкой, и готово.

творог
сырники
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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