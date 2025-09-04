Саммит ШОС — 2025
Беспроигрышные сырники с хрустящей корочкой! Нежные и не разваливаются

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беспроигрышные сырники с хрустящей корочкой! Нежные и не разваливаются! Эти сырники — идеальный завтрак для сладкоежек! Воздушные внутри, с золотистой корочкой снаружи и медово-сметанной ноткой. Готовятся просто, а исчезают со стола моментально!

Ингредиенты

  • Творог — 300 г (9%)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Манка — 35 г + 50 г (для панировки)
  • Мука — 15 г
  • Сахар — 30 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Масло сливочное — 30 г
  • Масло растительное — 30 г

Для соуса

  • Сметана 20% — 150 г
  • Мёд — 50 г

Приготовление

  1. Разомните творог с сахаром и ванилином, добавьте яйцо, манку и муку. Вымесите однородное тесто — оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте круглые сырники толщиной 1,5 см, обваляйте в манке.
  2. На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел. Обжаривайте сырники под крышкой: сначала 8 минут на среднем огне, затем переверните и готовьте ещё 6–7 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Для соуса просто смешайте тёплый мёд со сметаной.

Ранее мы готовили помидорную яичницу — шакшуку по всем правилам! Обалденный завтрак!

