Беспроигрышные сырники с хрустящей корочкой! Нежные и не разваливаются! Эти сырники — идеальный завтрак для сладкоежек! Воздушные внутри, с золотистой корочкой снаружи и медово-сметанной ноткой. Готовятся просто, а исчезают со стола моментально!

Ингредиенты

Творог — 300 г (9%)

Яйцо — 1 шт.

Манка — 35 г + 50 г (для панировки)

Мука — 15 г

Сахар — 30 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Масло сливочное — 30 г

Масло растительное — 30 г

Для соуса

Сметана 20% — 150 г

Мёд — 50 г

Приготовление

Разомните творог с сахаром и ванилином, добавьте яйцо, манку и муку. Вымесите однородное тесто — оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте круглые сырники толщиной 1,5 см, обваляйте в манке. На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел. Обжаривайте сырники под крышкой: сначала 8 минут на среднем огне, затем переверните и готовьте ещё 6–7 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Для соуса просто смешайте тёплый мёд со сметаной.

