30 ноября 2025 в 18:32

Бесподобная начинка для фаршированных яиц: такую закуску не стыдно подать на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт бесподобной начинки для фаршированных яиц превратит бюджетное блюдо в изысканную вкуснятину. Такую закуску не стыдно подать на Новый год — гости будут облизывать пальцы!

Вам понадобится: 6 вареных яиц, 150 г копченой курицы, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, зелень для украшения. Яйца очистите, разрежьте пополам и аккуратно извлеките желтки. Копченую курицу и сыр нарежьте мелкими кубиками. Желтки разомните вилкой, добавьте курицу, сыр, пропущенный через пресс чеснок и майонез. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. С помощью ложки или кондитерского мешка заполните половинки яиц полученной начинкой, сформировав красивые шапочки. Украсьте мелко рубленной зеленью.

Вкус этой закуски — невероятно нежный и пикантный: сливочная основа яичного желтка гармонично сочетается с копчеными нотками курицы, чесночной остротой и сырной солоноватостью. Эти фаршированные яйца особенно хороши в охлажденном виде.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные крабовые палочки со шпротами: готовятся 15 минут, впишутся на праздничный стол.

