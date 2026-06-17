Беру творог и какао — через час на столе шоколадный плавленый сыр: нежнее «Нутеллы» и без химии

Беру творог и какао — через час на столе шоколадный плавленый сыр: нежнее «Нутеллы» и без химии

Беру мягкий творог, яйцо, шоколад и какао — прогреваю на водяной бане, добавляю масло и через час получаю домашний шоколадный плавленый сыр, который по вкусу напоминает дорогую шоколадную пасту. Никакой химии, только натуральные продукты. Творог расплавляется до нежной, гладкой текстуры, шоколад и какао делают его насыщенным и ароматным. Идеально на завтрак — намазать на хлеб, в круассаны или просто есть ложкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мягкого творога (не зернистого), 50 г сахара (2 ст. ложки), 1 яйцо, 1/3 ч. ложки соли, 1/2 ч. ложки соды, 2 ст. ложки какао-порошка (20 г), 100 г шоколада (плитка, горький или молочный), 50 г сливочного масла, лимонная кислота на кончике ножа (или несколько капель лимонного сока). Творог смешайте с яйцом, сахаром, солью, содой и лимонной кислотой, пробейте блендером до однородности. Поставьте на водяную баню, нагревайте, помешивая, пока творог не расплавится. Добавьте поломанный шоколад и какао, перемешайте до полного растворения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте. Разлейте по формам, дайте остыть до комнатной температуры — масса загустеет до состояния пасты. Уберите в холодильник на час. Подавайте с тостами, блинами или просто так.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот шоколадный плавленый сыр из творога. Даже те, кто не любит творог, уплетали его с хлебом. Кстати, вместо шоколада можно взять какао-масло — получится диетический вариант. Находка, а не рецепт!

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