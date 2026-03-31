31 марта 2026 в 11:00

Беру три продукта — готовлю идеальную глазурь для кулича: не течет и не липнет — самый простой рецепт на Пасху

Беру белки, сахар и маршмеллоу и за 10 минут готовлю глазурь для кулича, которая не трескается, не осыпается и держит форму даже при хранении в пакете.

Получается обалденная красота: глянцевое, эластичное покрытие, которое ложится идеально ровно, не липнет к рукам, а при нарезке не крошится и не пачкает нож.

Для приготовления вам понадобится: 80 г яичных белков, 160 г сахара, 80 г маршмеллоу (зефира). В кастрюле смешайте белки и сахар, поставьте на водяную баню, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Начните взбивать массу миксером на низкой скорости прямо на бане, через 2–3 минуты снимите с огня, увеличьте скорость и взбивайте до крепких глянцевых пиков.

Маршмеллоу растопите в микроволновке (30 секунд) или на водяной бане, лопаткой вмешайте в белковую массу. Наносите глазурь на полностью остывшие куличи щедрым слоем, пока она теплая и пластичная. При желании добавьте краситель на этапе взбивания меренги. Оставьте украшенные куличи при комнатной температуре на 10–12 часов для полной стабилизации. Хранить можно в закрытом контейнере — глазурь останется мягкой и эластичной, а куличи свежими до недели.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали об изменениях в законе против сталкеров
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
В Госдуме предложили способ защитить покупателей от ИИ-контента
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

