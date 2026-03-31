Беру три продукта — готовлю идеальную глазурь для кулича: не течет и не липнет — самый простой рецепт на Пасху

Беру белки, сахар и маршмеллоу и за 10 минут готовлю глазурь для кулича, которая не трескается, не осыпается и держит форму даже при хранении в пакете.

Получается обалденная красота: глянцевое, эластичное покрытие, которое ложится идеально ровно, не липнет к рукам, а при нарезке не крошится и не пачкает нож.

Для приготовления вам понадобится: 80 г яичных белков, 160 г сахара, 80 г маршмеллоу (зефира). В кастрюле смешайте белки и сахар, поставьте на водяную баню, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Начните взбивать массу миксером на низкой скорости прямо на бане, через 2–3 минуты снимите с огня, увеличьте скорость и взбивайте до крепких глянцевых пиков.

Маршмеллоу растопите в микроволновке (30 секунд) или на водяной бане, лопаткой вмешайте в белковую массу. Наносите глазурь на полностью остывшие куличи щедрым слоем, пока она теплая и пластичная. При желании добавьте краситель на этапе взбивания меренги. Оставьте украшенные куличи при комнатной температуре на 10–12 часов для полной стабилизации. Хранить можно в закрытом контейнере — глазурь останется мягкой и эластичной, а куличи свежими до недели.

