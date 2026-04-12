Беру по 300 г творога и вишни: пеку булочки «Подушечки» — нежные, ароматные. Простая выпечка на Пасху

Беру по 300 г творога и вишни: пеку булочки «Подушечки» — нежные, ароматные. Простая выпечка на Пасху

Беру муку, дрожжи и творог с вишней — и готовлю булочки «Подушечки», от которых в доме пахнет праздником. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое сдобное тесто с ароматом ванили и лимонной цедры, внутри — нежная творожная начинка с кисло-сладкой вишней, которая делает каждую булочку сочной и ароматной.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 10 г сухих дрожжей, 200 мл теплого молока, 80 г сливочного масла, 80 г сахара, 1 яйцо, 1 желток, ваниль, цедра лимона, щепотка соли; для начинки — 300 г творога, 300 г вишни (свежей или замороженной), 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка кукурузного крахмала. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Творог смешайте с сахаром, вишню обваляйте в крахмале.

Тесто разделите на шарики, раскатайте лепешки, выложите творог и вишню, сформируйте булочки-подушечки. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут. Подавайте теплыми — это любовь с первого укуса.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.