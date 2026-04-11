Пасхальные кролики из сдобного теста — моя находка для праздничного стола: нежный символ весны

Беру сметану, масло и дрожжи — и пеку булочки в виде пасхальных кроликов с сочной маково-манной начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для пасхального стола, когда хочется удивить и детей, и взрослых.

Получается обалденная вкуснятина: воздушное, супермягкое тесто, а внутри — нежная маково-манная начинка с молочным вкусом и легкой сладостью.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 110 г сметаны 20%, 80 г размягченного сливочного масла, 1 яйцо, 2 желтка, 125 г сахара, 100 мл воды, 540 г муки, 25 г свежих дрожжей, 10 г ванильного сахара, 1,5 щепотки соли, растительное масло для работы; для начинки — 100 г мака, 250 мл молока, 1 желток, 50 г сахара, 40 г манной крупы; для смазывания — 1 яйцо. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Сварите густую маково-манную кашу на молоке с сахаром и желтком, остудите. Тесто разделите на 12 частей, раскатайте лепешки, выложите начинку, сформируйте кроликов. Дайте подойти, смажьте яйцом. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут. Эти булочки станут главным хитом пасхального стола.

Мария Левицкая
М. Левицкая
