10 апреля 2026 в 13:25

Английские булочки с крестами — пасхальная выпечка из Великобритании: готовим Hot Cross Buns

Фото: D-NEWS.ru
Булочки с крестами (Hot Cross Buns) — пасхальная выпечка из Великобритании. Те самые булочки, которые традиционно едят в Страстную пятницу. Теплые, пряные, с изюмом и цитрусовыми нотками — у них особый аромат, который сразу создает ощущение праздника.

Ингредиенты

Мука — 500 г, молоко — 300 мл, сухие дрожжи — 7 г, сахар — 75 г, сливочное масло — 50 г, яйцо — 1 шт., изюм — 150 г, цедра апельсина — 1 ч. л., корица — 1 ч. л., мускатный орех — щепотка, соль — 0,5 ч. л. Для креста (вкусный вариант): мука — 60 г, молоко — 4–5 ст. л., сахар — 1 ст. л., сливочное масло — 10 г. Для глазури: мед — 2 ст. л. (или сахар — 2 ст. л. + вода — 2 ст. л.).

Приготовление

Теплое молоко смешайте с дрожжами и частью сахара, оставьте на 10 минут. В миске соедините муку, оставшийся сахар, соль и специи, добавьте мягкое сливочное масло и разотрите. Влейте дрожжевую смесь, добавьте яйцо и замесите мягкое тесто. Вмешайте изюм и цедру.

Накройте и оставьте в теплом месте примерно на 1–1,5 часа. Затем разделите тесто на шарики, выложите на противень и дайте подойти еще 30–40 минут.

Для креста смешайте муку, молоко, сахар и растопленное сливочное масло до густой, но мягкой пасты — она получится чуть сладкой и после выпечки станет нежной, а не сухой. Переложите в пакет и аккуратно нанесите кресты.

Выпекайте при 180° около 20–25 минут до румяности. Горячие булочки смажьте медом — они станут блестящими, ароматными и еще мягче.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
