12 апреля 2026 в 12:31

Мирошник раскрыл, как ЕС отреагирует на результаты выборов в Венгрии

Родион Мирошник
ЕС после выборов в Венгрии, скорее всего, захочет силовым путем дожать республику, заявил в эфире «Соловьев LIVE» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, для парламентских выборов в Венгрии наступил решающий момент.

То есть сорвется ли Европа с цепи и начнет ломать все подряд, пытаясь уже если не демократическим, то силовым способом добить Венгрию, прижать ее к себе и втянуть в свои игрища для того, чтобы она просто беспрекословно подчинялась, — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в случае его победы на выборах Будапешт продолжит принимать беженцев и оказывать Украине лишь гуманитарную помощь. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружения во избежание затягивания его конфликта с Москвой.

12 апреля в Венгрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. В 06:00 по будапештскому времени более 8,12 млн граждан, имеющих право голоса, начали выбирать 199 депутатов будущего законодательного собрания.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
