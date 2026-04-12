12 апреля 2026 в 10:30

Россиянам рассказали о важных правилах питания в Пасху

Врач Коржова посоветовала есть небольшими порциями в Пасху

В Пасху и первые дни после Великого поста лучше есть небольшими порциями, заявила NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Екатеринбурге Татьяна Коржова. Она отметила, что Пасха — это не только важный праздник для православных, но и время, чтобы снять строгие ограничения в рационе.

Традиционный пасхальный стол включает вареные яйца, творожную пасху, куличи, а также другие угощения, есть которые во время поста было нельзя. Важно возвращаться к более разнообразному питанию постепенно, соблюдая умеренность: это необходимо, чтобы организм успел адаптироваться. Резкое возвращение в рацион жареного, жирного и острого может спровоцировать проблемы с пищеварительной системой даже у тех, кто раньше с ними не сталкивался: могут дать о себе знать гастрит, панкреатит и даже язва. В первые дни после окончания поста лучше есть небольшими порциями, отдавая предпочтение легким, легкоусвояемым блюдам, — объяснила Коржова.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что на Пасху следует съедать не больше трех яиц. По ее словам, переедание в этот праздник особенно опасно для тех, кто соблюдал пост, так как резкая смена рациона может привести к серьезным проблемам с пищеварением.

Общество
Россия
Пасха
врачи
Софья Якимова
