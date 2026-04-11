Беру пачку творога и пеку быстрые куличи на Пасху: легко приготовить вечером перед праздником

Быстрые куличи на твороге — это идеальное решение для тех, кто хочет порадовать семью домашней пасхальной выпечкой, но не готов возиться полдня с дрожжами и долгой расстойкой.

Нежное, влажное тесто с творогом и цукатами готовится за считаные минуты, а выпекается всего за 40 минут. Такой кулич получается мягким, ароматным. Испечь его можно вечером перед Пасхой — и утром у вас уже будет готовый праздничный десерт.

Вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г цукатов или изюма, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: творог разомните вилкой или пробейте блендером. Масло комнатной температуры взбейте с сахаром, добавьте яйца по одному, затем творог, ванилин и соль. Просейте муку с содой и разрыхлителем, введите в творожную массу, замесите густое тесто. Добавьте цукаты.

Формы для куличей заполните тестом на 2/3. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 40–50 минут (в зависимости от размера). Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

