Беру пачку творога и пеку быстрые куличи на Пасху: легко приготовить вечером перед праздником

Быстрые куличи на твороге — это идеальное решение для тех, кто хочет порадовать семью домашней пасхальной выпечкой, но не готов возиться полдня с дрожжами и долгой расстойкой.

Нежное, влажное тесто с творогом и цукатами готовится за считаные минуты, а выпекается всего за 40 минут. Такой кулич получается мягким, ароматным. Испечь его можно вечером перед Пасхой — и утром у вас уже будет готовый праздничный десерт.

Вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г цукатов или изюма, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: творог разомните вилкой или пробейте блендером. Масло комнатной температуры взбейте с сахаром, добавьте яйца по одному, затем творог, ванилин и соль. Просейте муку с содой и разрыхлителем, введите в творожную массу, замесите густое тесто. Добавьте цукаты.

Формы для куличей заполните тестом на 2/3. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 40–50 минут (в зависимости от размера). Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить закусочные гнезда на Пасху: экономно и празднично.

Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спасибо Борису Джонсону»: МИД России о визите политика на позиции ВСУ
«Сербы будут благодарны»: Вучич поддержал Орбана перед выборами
Москвичка устроилась в ПВЗ ради кражи смартфонов за 260 тыс. рублей
Ирландец с топором «победил» американский военный самолет
Россияне завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам на батуте
Появились новые подробности с места взрыва на складе во Владикавказе
Вернувшихся из плена россиян встретили с пасхальными куличами
В Ираке избрали нового президента
В Госдуме объяснили появления артистов в провокационных образах
В храм Гроба Господня ворвались танцующие арабы
Находившийся три года в украинском плену военный позвонил матери
Двое россиян взломали сеть ресторана ради скидок на бургеры
Поезд столкнулся с автомобилем в Брянской области
Военэксперт ответил, откуда ВСУ ударили по Новой Каховке перед Пасхой
Раскрыта схема, по которой пенсионер из Москвы лишился 30 млн рублей
Хинштейн сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в Курской области
Бывший судья отсудил у аптеки 30 тыс. рублей из-за переплаты в 315 рублей
Трамп хотел выступить с публичным заявлением по Ирану
ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие: где была атака, разрушения, жертвы
Мелания Трамп неожиданно оказалась в центре скандала вокруг дела Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

