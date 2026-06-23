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23 июня 2026 в 09:23

Беру минтай с лимоном, помидорами и оливками: готовлю по-гречеки. Простой рецепт — и рыбка играет по-новому

Фото: D-NEWS.ru
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Минтай редко называют праздничной рыбой, но этот рецепт легко меняет представление о привычном продукте. Благодаря лимону, томатам и ароматным специям рыба получается сочной и нежной, а оливки добавляют тот самый средиземноморский вкус, за который многие любят греческую кухню.

Получается легкое и ароматное блюдо, которое отлично сочетается с картофелем, рисом или свежими овощами.

Для приготовления вам понадобится: филе минтая — 500 г, помидоры черри — 200 г, оливки без косточек — 80 г, лимон — 1 шт., семена кориандра — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ч. л., белое сухое вино — 2 ст. л. или белый винный уксус — 1 ст. л., петрушка — небольшой пучок, соль — по вкусу.

Семена кориандра слегка прогрейте на сухой сковороде и измельчите вместе с солью. Полученной смесью натрите минтай, добавьте паприку и измельченный чеснок. Оставьте на 10–15 минут.

Затем быстро обжарьте рыбу по минуте с каждой стороны и переложите в форму для запекания. Рядом разложите помидоры черри, оливки и тонкие кружочки лимона. Сбрызните смесью вина и лимонного сока, добавьте немного оливкового масла.

Запекайте при 200 градусах около 20 минут. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.

Личный опыт

Больше всего в этом рецепте автору Ольге Шмыревой нравится сочетание нежного минтая с запеченными томатами и оливками. Во время приготовления они образуют легкий ароматный соус, который делает даже недорогую рыбу удивительно вкусной и сочной.

Проверено редакцией
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оливки
лимон
рыба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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