Беру минтай и превращаю в шедевральную запеканку — делюсь рецептом на 30 минут

Эта запеканка — настоящее спасение для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный и полезный ужин. Нежное филе минтая в сочетании с золотистыми овощами и аппетитной сырной корочкой создает гармоничный вкус. Блюдо получается легким, но сытным, а готовится буквально за полчаса.

Готовлю я так: 600 граммов филе минтая нарезаю кусочками и сбрызгиваю столовой ложкой лимонного сока. Две луковицы нарезаю полукольцами, три моркови тру на крупной терке и обжариваю на растительном масле до мягкости. Для заливки взбиваю четыре яйца со стаканом сметаны, солю и перчу. В форму для запекания выкладываю слоями: сначала обжаренные овощи, затем рыбу, заливаю яично-сметанной смесью. Сверху посыпаю 150 граммами тертой моцареллы и свежим укропом. Запекаю при 180 градусах около 30 минут, пока сыр не расплавится и не образуется золотистая корочка. Для пикантности можно добавить слой шпината с чесноком.

