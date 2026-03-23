Беру марлю и заварку — через час на тарелке яйца с космическими переливами: галактическое чудо на Пасху

Если хочется удивить родных и добавить пасхальному столу немного волшебства, попробуйте создать яйца с «галактическим» эффектом. Для этого не нужны искусственные красители — достаточно двух видов чая, марли и одного дня терпения.

Возьмите белые яйца, тщательно вымойте их с мылом, чтобы убрать поверхностную пленку. В кастрюле с водой заварите зеленый чай: чем больше заварки, тем насыщеннее будет основной фон. Варите яйца в этом отваре около пятнадцати минут, после чего остудите, но заварку не выливайте.

Отдельно залейте кипятком сухие цветки каркаде и дайте им настояться. Теперь начинается самое интересное: разложите на небольших кусочках марли лепестки каркаде, сверху положите яйцо, заверните так, чтобы марля плотно прилегала к скорлупе, и зафиксируйте концы ниткой или узлом.

Опустите получившиеся свертки обратно в кастрюлю с зеленым чаем и оставьте минимум на сутки — чем дольше яйца настаиваются, тем ярче проявятся «космические» разводы.

По истечении времени разверните марлю, аккуратно удалите приставшие чаинки, промокните скорлупу салфеткой и при желании натрите растительным маслом для сияния. Результат превзойдет ожидания: на яйцах появятся причудливые фиолетово-синие узоры, напоминающие туманности и звездные карты. Такие крашенки точно не останутся незамеченными и станут настоящим украшением праздника.

