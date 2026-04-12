Беру 3 яйца и пеку пласт на противне: рулет к чаю и завтраку вместо надоевших сырников и блинов

Получается мягкий, нежный и очень удобный вариант рулета — испекли один раз и хватит на несколько порций.

Этот рецепт выручает, когда не хочется стоять у плиты с утра. Тесто делается за пару минут, выпекается одним пластом, а дальше — любая начинка на ваш вкус.

Ингредиенты: яйца — 3 шт, сахар — 2–3 ст. л., соль — щепотка, сливочное масло — 40 г, мука — 250 г, молоко — 500 мл.

Сначала яйца взбейте с сахаром и солью до однородности. Добавьте муку и хорошо перемешайте, затем влейте молоко и растопленное сливочное масло. Тесто должно получиться гладким и достаточно жидким.

Перелейте его на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180 °C около 25–30 минут до румяного цвета. Во время выпечки пласт может подниматься буграми — это нормально.

Для начинки смешайте творог — 350 г и сметану — 2 ст. л., по желанию добавьте сахар. Можно дополнить ягодами или фруктами.

Готовый пласт смажьте начинкой, аккуратно сверните в рулет, дайте немного остыть и нарежьте порционно.