5 самых вкусных начинок для фаршированных яиц — гости съедят первыми. Пасхальные рецепты

Фаршированные яйца — классика, но начинка решает всё. Вот 5 вариантов, которые всегда заходят на ура. Такие яйца удобно готовить на Пасху и после, они выглядят и на вкус как закуска из ресторана.

1. Сырная с чесноком. Желтки смешайте с тёртым сыром (100 г), добавьте 1–2 зубчика чеснока и немного майонеза. Получается пикантно и очень нежно.

2. С тунцом. Желтки + банка тунца (в собственном соку), немного майонеза и зелени. Лёгкая и сытная начинка.

3. С грибами Обжарьте шампиньоны с луком, измельчите и смешайте с желтками и ложкой сметаны. Вкус как у жюльена.

4. С авокадо. Разомните авокадо с желтками, добавьте лимонный сок, соль и немного чеснока. Получается кремовая и полезная начинка.

5. С красной рыбой. Желтки смешайте с мелко нарезанной слабосолёной рыбой и сливочным сыром. Праздничный вариант, который всегда исчезает первым.

