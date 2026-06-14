Беру картошку, сливки, бекон и сыр — через 30 минут на столе картофель карбонара — нежнее, чем паста

Беру картошку, сливки, бекон и сыр — через 30 минут на столе картофель карбонара — нежнее, чем паста

Вместо приевшейся вареной и жареной картошки готовлю картофель карбонара — запекаю его в сливочно-сырном соусе с беконом и ароматными травами. Получается обалденная вкуснятина: ломтики картофеля пропитываются нежнейшим соусом, бекон дает копченую нотку, а сверху — румяная сырная корочка. Блюдо просто «прописывается» на столе навсегда.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2 луковицы, 70 г бекона или ветчины, 200 мл сливок, 100 г плавленого сыра, 1 ч. ложка итальянских трав, 2–3 зубчика чеснока, укроп, соль, перец, масло для жарки. Картофель вымойте, крупные клубни разрежьте пополам, отварите до полуготовности (около 10–15 минут). Лук нарежьте, обжарьте с беконом, добавьте измельченный чеснок. Влейте сливки, положите плавленый сыр, итальянские травы, соль, перец, прогрейте до растворения сыра. В форму выложите картофель, залейте соусом, посыпьте рубленым укропом. Запекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот картофель карбонара. Даже те, кто равнодушен к картошке, просили добавки. Кстати, вместо бекона можно взять копченую курицу или шампиньоны — получится не менее вкусно. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.