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13 июля 2025 в 12:01

Беру бекон и плавленый сыр — превращаю в обалденную намазку на бутерброды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта нежная намазка для бутербродов станет настоящим украшением праздничного стола. Сочетание плавленого сыра, яиц и маринованного огурца с нотками чеснока создает идеальный баланс вкусов, а тонкие ломтики хамона добавляют блюду изысканности. Простота приготовления и эффектная подача делают эту закуску беспроигрышным вариантом для любого торжества.

Ингредиенты:

  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сыр плавленый — 180 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • огурец маринованный — 120 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка — 5 г;
  • батон — 5 ломтиков;
  • хамон (бекон) — 50 г.

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте.
  2. Сыр натрите на мелкой терке, огурцы нарежьте мелкими кубиками.
  3. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите.
  4. Смешайте все ингредиенты с майонезом до однородной массы.
  5. Намажьте полученную смесь на ломтики багета.
  6. Сверху украсьте тонкими слайсами хамона и веточкой петрушки.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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