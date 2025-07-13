Беру бекон и плавленый сыр — превращаю в обалденную намазку на бутерброды

Беру бекон и плавленый сыр — превращаю в обалденную намазку на бутерброды

Эта нежная намазка для бутербродов станет настоящим украшением праздничного стола. Сочетание плавленого сыра, яиц и маринованного огурца с нотками чеснока создает идеальный баланс вкусов, а тонкие ломтики хамона добавляют блюду изысканности. Простота приготовления и эффектная подача делают эту закуску беспроигрышным вариантом для любого торжества.

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

сыр плавленый — 180 г;

майонез — 1 ст. л.;

огурец маринованный — 120 г;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — 5 г;

батон — 5 ломтиков;

хамон (бекон) — 50 г.

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте. Сыр натрите на мелкой терке, огурцы нарежьте мелкими кубиками. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом до однородной массы. Намажьте полученную смесь на ломтики багета. Сверху украсьте тонкими слайсами хамона и веточкой петрушки.

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