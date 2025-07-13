Беру бекон и плавленый сыр — превращаю в обалденную намазку на бутерброды

Эта нежная намазка для бутербродов станет настоящим украшением праздничного стола. Сочетание плавленого сыра, яиц и маринованного огурца с нотками чеснока создает идеальный баланс вкусов, а тонкие ломтики хамона добавляют блюду изысканности. Простота приготовления и эффектная подача делают эту закуску беспроигрышным вариантом для любого торжества.
Ингредиенты:
- яйца куриные — 2 шт.;
- сыр плавленый — 180 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- огурец маринованный — 120 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — 5 г;
- батон — 5 ломтиков;
- хамон (бекон) — 50 г.
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте.
- Сыр натрите на мелкой терке, огурцы нарежьте мелкими кубиками.
- Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите.
- Смешайте все ингредиенты с майонезом до однородной массы.
- Намажьте полученную смесь на ломтики багета.
- Сверху украсьте тонкими слайсами хамона и веточкой петрушки.
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