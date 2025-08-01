Три ПП-паштета, которые легко приготовить к завтраку: вы точно их полюбите

Три ПП-паштета, которые легко приготовить к завтраку: вы точно их полюбите

Правильное питание может быть вкусным, особенно если начать день с полезных паштетов. Эти три варианта готовятся быстро из доступных ингредиентов и содержат минимум калорий. Они идеально подойдут для тостов, свежих овощей или как намазка для лаваша.

1. Творожный с зеленью

Смешайте 200 г обезжиренного творога с мелко рубленным укропом, петрушкой и чесноком. Добавьте щепотку соли и ложку натурального йогурта для нежности.

2. Авокадо-нут

Пюрируйте мякоть 1 авокадо с 100 г отварного нута, зубчиком чеснока и соком лимона. Приправьте паприкой и черным перцем.

3. Печеночный

Обжарьте 300 г куриной печени с луком, добавьте 1 морковь и потушите до готовности. Взбейте блендером с 50 мл бульона и специями.

Все паштеты хранятся в холодильнике 2-3 дня. Они богаты белком, полезными жирами и клетчаткой, что делает их идеальным выбором для полезного завтрака или перекуса.

Ранее сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.