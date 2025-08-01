Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 05:28

Три ПП-паштета, которые легко приготовить к завтраку: вы точно их полюбите

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правильное питание может быть вкусным, особенно если начать день с полезных паштетов. Эти три варианта готовятся быстро из доступных ингредиентов и содержат минимум калорий. Они идеально подойдут для тостов, свежих овощей или как намазка для лаваша.

1. Творожный с зеленью

Смешайте 200 г обезжиренного творога с мелко рубленным укропом, петрушкой и чесноком. Добавьте щепотку соли и ложку натурального йогурта для нежности.

2. Авокадо-нут

Пюрируйте мякоть 1 авокадо с 100 г отварного нута, зубчиком чеснока и соком лимона. Приправьте паприкой и черным перцем.

3. Печеночный

Обжарьте 300 г куриной печени с луком, добавьте 1 морковь и потушите до готовности. Взбейте блендером с 50 мл бульона и специями.

Все паштеты хранятся в холодильнике 2-3 дня. Они богаты белком, полезными жирами и клетчаткой, что делает их идеальным выбором для полезного завтрака или перекуса.

Ранее сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
паштеты
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«На морально-волевых»: боец ВС России 10 дней в одиночку противостоял ВСУ
Огромные потери, ВСУ остались без связи: успехи ВС РФ к утру 1 августа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа
Завтрак по-французски: бризоль с куриным фаршем — вкуснее омлета и яичницы
«Ситуация тревожная»: Лавров рассказал, во что превращаются Европа и ФРГ
Адвокат раскрыла, что нужно в первую очередь делать женщине при разводе
Студентам рассказали, на какие трудовые гарантии они могут рассчитывать
Пентагон оформил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины
«Образец нравственности»: звезда «Дома-2» Меньщиков о Путине, Бузовой, Боне
Голосование против поставок Израилю прервалось конфузом сенатора-демократа
«Скальпель в руках»: ВС России оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу
Психиатр раскрыла, как победить боязнь перелетов
Стало известно, где похоронили Оззи Осборна
Стало известно, почему исполнители теракта решили покинуть «Крокус»
«Сомнений не осталось»: Лавров о планах НАТО нанести поражение России
«Обнаружены и уничтожены»: над Воронежской областью сработала ПВО
«Риск для Европы»: в ФРГ задумались о последствиях ухода Франции из Африки
Названы самые популярные схемы мошенничества при продаже дачи
Жену Макрона раскритиковали после судов с блогерами из-за трансгендерности
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 августа, надежда на дождь
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.