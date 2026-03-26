Беру апельсин и масло — на Пасху пеку австрийский гугельхупф: нежнее кулича, ароматнее любого кекса

Беру апельсин, масло и яйца — и пеку пасхальный гугельхупф, который пахнет солнцем и цитрусами. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный мякиш с тонким апельсиновым ароматом, рассыпчатая корочка, а внутри — цукаты и изюм, которые делают каждый кусочек праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 100 г сливочного масла, 1 стакан сахара (200 г), 1 апельсин (цедра и сок), 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 г изюма, 50 г цукатов, щепотка соли, сахарная пудра для посыпки. Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности, по одному добавьте яйца. Влейте сок одного апельсина, добавьте натертую цедру, перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно всыпьте в жидкую массу. Добавьте изюм и цукаты, обваленные в муке. Форму для гугельхупфа смажьте маслом и присыпьте мукой, выложите тесто. Выпекайте при 180°С 40–45 минут до сухой лучины. Остудите в форме 10 минут, затем переверните на решетку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Этот десерт достоин пасхального стола и обязательно станет новым семейным фаворитом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Общество
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Семья и жизнь
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Этот кекс круче любого чизкейка: готовлю с морковью и апельсинами — гениальное решение для постного стола
Общество
Этот кекс круче любого чизкейка: готовлю с морковью и апельсинами — гениальное решение для постного стола
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле объяснили, на что способен Киев при шантаже Евросоюза и НАТО
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал решить крупную проблему новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

