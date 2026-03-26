Беру апельсин и масло — на Пасху пеку австрийский гугельхупф: нежнее кулича, ароматнее любого кекса

Беру апельсин, масло и яйца — и пеку пасхальный гугельхупф, который пахнет солнцем и цитрусами. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный мякиш с тонким апельсиновым ароматом, рассыпчатая корочка, а внутри — цукаты и изюм, которые делают каждый кусочек праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 100 г сливочного масла, 1 стакан сахара (200 г), 1 апельсин (цедра и сок), 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 г изюма, 50 г цукатов, щепотка соли, сахарная пудра для посыпки. Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности, по одному добавьте яйца. Влейте сок одного апельсина, добавьте натертую цедру, перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно всыпьте в жидкую массу. Добавьте изюм и цукаты, обваленные в муке. Форму для гугельхупфа смажьте маслом и присыпьте мукой, выложите тесто. Выпекайте при 180°С 40–45 минут до сухой лучины. Остудите в форме 10 минут, затем переверните на решетку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Этот десерт достоин пасхального стола и обязательно станет новым семейным фаворитом.

