25 марта 2026 в 17:44

Этот кекс круче любого чизкейка: готовлю с морковью и апельсинами — гениальное решение для постного стола

Фото: D-NEWS.ru
Здесь каждый ингредиент — на своем месте. Тертая морковь дарит естественную сладость и влагу, апельсин — яркую цитрусовую ноту, а корица с мускатным орехом — тот самый волшебный аромат, который превращает простую выпечку в праздничный десерт.

Что понадобится

Морковь — 200 г, апельсин — 1 шт. (для 100 мл сока), подсолнечное масло — 100 мл, пшеничная мука — 180 г, конопляная мука — 20 г, сахарный песок — 150 г, сода — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, корица молотая — 1 ч. л., гвоздика молотая — 0,5 ч. л., мускатный орех молотый — 0,5 ч. л., семечки подсолнечника сырые — 50 г, изюм без косточек — 50 г, кокосовая стружка — 30 г.

Как я его готовлю

Сначала подготавливаем добавки: сырые семечки заливаем холодной водой на час, затем промываем и откидываем на сито. Изюм заливаем горячей водой на 5 минут, после чего промываем и обсушиваем.

Морковь чистим и натираем на мелкой терке, затем тщательно отжимаем от сока руками — в тесто пойдет только отжатая масса.

Из хорошо вымытого апельсина выжимаем ровно 100 мл сока, цедру можно натереть и добавить для более интенсивного аромата.

В объемной миске смешиваем просеянную пшеничную муку, конопляную муку, сахар, соду, соль и все специи — корицу, гвоздику и мускатный орех. Сухую смесь перемешиваем венчиком до однородности. Добавляем к ней отжатую морковь и подсолнечное масло, перемешиваем лопаткой до состояния влажных крошек. Затем вливаем апельсиновый сок и снова вымешиваем.

В готовую основу вводим подготовленные семечки, изюм и кокосовую стружку, аккуратно, но тщательно распределяя все ингредиенты. Тесто получится довольно густым, влажным и липким.

Духовку разогреваем до 180 °C. Форму для кекса (или формочки для маффинов) смазываем маслом или выстилаем бумажными вкладышами. Выкладываем тесто, заполняя объем на 2/3.

Выпекаем 25–30 минут до золотистого оттенка и сухой лучинки. Готовый кекс оставляем в форме на 10 минут, после чего перекладываем на решетку для полного остывания.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Дмитрий Демичев
