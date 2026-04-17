Беру 2 лаваша и копченую колбасу: пирог-гармошка за 7 минут сборки — сочный, тянущийся и исчезает со стола за минуты

Иногда хочется чего-то горячего и сытного, но без долгой возни с тестом. Этот пирог — настоящая находка: лаваш собирается «гармошкой», пропитывается заливкой и получается мягким внутри и румяным сверху. Отличный вариант на ужин или когда гости уже на подходе.

Ингредиенты: лаваш — 2 шт., колбаса (вареная или копченая) — 250 г, сыр — 200 г, молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., сметана — 100 г, майонез — 100 г.

Лаваш нарезаю полосками шириной примерно 8–10 см. Колбасу режу тонкими ломтиками или соломкой, сыр натираю на крупной терке. На каждую полоску лаваша выкладываю немного колбасы и сыра, затем складываю ее гармошкой и плотно укладываю в форму.

Для заливки смешиваю яйца, молоко, сметану и майонез до однородности. Заливаю пирог так, чтобы он хорошо пропитался, и даю постоять 5–10 минут.

Отправляю в духовку при 180 градусах примерно на 30–35 минут до румяной корочки. Сверху получается аппетитная золотистая корочка, а внутри — сочная, тянущаяся начинка.

Пирог удобно нарезать на порции, и он хорош как в горячем, так и в слегка остывшем виде.

