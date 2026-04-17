Пирожки готовлю без замеса теста — беру лаваш, и экспресс-завтрак для семьи готов

Лаваш — настоящая палочка-выручалочка на кухне. Из него получаются невероятно быстрые и вкусные пирожки, которые по душе и взрослым, и детям.

Что понадобится

Лаваш армянский — 2 шт., яйца — 5 шт., сыр твердый — 150 г, зелень укропа — пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2-3 ст. л.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 180 °C. Отварите четыре яйца вкрутую, остудите и мелко порубите. Сыр натрите на крупной терке, укроп мелко нарежьте.

В миске смешайте рубленые яйца, сыр, укроп, добавьте соль и перец по вкусу — начинка готова. Лаваш нарежьте на квадраты размером примерно 15х15 см.

На каждый квадрат выложите порцию начинки и заверните конвертиком. Выложите пирожки швом вниз на противень, застеленный пергаментом, и смажьте их взбитым оставшимся сырым яйцом. Это придаст красивый золотистый цвет.

Выпекайте в разогретой духовке около 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте пирожки теплыми. Они отлично сочетаются со свежими овощами, сметаной или вашим любимым соусом.

