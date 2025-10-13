Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:31

Белорусская смаженка с творогом — нежное тесто и вкусная начинка. Подрумянились и на стол!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смаженка — это удивительно уютное и душевное блюдо белорусской кухни, которое напоминает всем знакомую пиццу, но имеет свою уникальную изюминку. Её главный секрет — это сметано-яичная заливка, которая создает нежнейший верхний слой и придает запеканке сочность и особый, сливочный вкус. Начинка для смаженки может быть самой разной, но вариант с творогом и картофелем — это классика, проверенная временем. Такое блюдо удачно сочетает в себе сытность, нежность и домашний аромат. Оно идеально подходит для сытного семейного ужина, ведь готовится из простых продуктов, а результат всегда вызывает восторг и у детей, и у взрослых.

Для приготовления вам понадобится: 6 картофелин, 300 г творога, 3 яйца, 50 г пшеничной муки, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. воды, соль и черный молотый перец по вкусу. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, остудите и натрите на крупной терке. Ни в коем случае не используйте блендер, иначе картофель превратится в липкое пюре. В глубокой миске смешайте натертый картофель, одно яйцо, муку и немного посолите. Творог протрите через сито для нежности, смешайте с одним яйцом и щепоткой соли. Форму для запекания смажьте мягким сливочным маслом. Выложите треть картофельного теста, разровняйте. Смешайте томатную пасту с водой и щепоткой соли, смажьте этим соусом картофельную основу. Сверху распределите часть творожной начинки. Взбейте оставшееся яйцо со сметаной и щепоткой соли. Полейте этой заливкой творог. Повторите слои еще два раза. Отправьте смаженку в разогретую до 180°C духовку на 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте ее горячей или холодной

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

