Итальянский рисовый пирог — десерт без муки и хлопот. Похож на творожное суфле, но вкуснее и проще

Этот итальянский рисовый пирог — это настоящая находка для тех, кто ценит нежную текстуру и мягкий, сливочный вкус. Если вы любите молочную рисовую кашу или творожные запеканки, это блюдо покорит вас с первой крошки. Он удивительно напоминает нежный десерт, чем-то похожий на творожную запеканку или рисовый пудинг, но с изысканным цитрусовым и ванильным акцентом. Его воздушная структура и аппетитная румяная корочка делают его идеальным угощением к чашке утреннего кофе или вечернего чая. Приятный бонус — многие варианты этого пирога готовятся без муки, что делает его легким и особенным .

Для приготовления классического варианта вам понадобится: 250 г риса (лучше всего круглозерного, например, Арборио), 1 литр молока, 100 г сахара, 4 яйца, тертая цедра одного апельсина или лимона, 100 г цукатов или изюма, и ванильный сахар по вкусу . Сначала сварите рисовую кашу: вскипятите молоко с половиной цедры и сахаром, всыпьте рис и варите на медленном огне около 25 минут, пока рис не станет мягким, постоянно помешивая. Затем снимите кашу с огня и дайте ей полностью остыть, периодически ее перемешивая . Отделите желтки от белков. В остывшую рисовую массу добавьте желтки, оставшуюся цедру, цукаты или изюм и хорошо перемешайте. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно, движениями снизу вверх, вмешайте их в рисовую основу — это придаст пирогу воздушность . Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями или молотым миндалем. Выложите тесто и выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотистой корочки.

