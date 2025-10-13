Легендарная цитрусовая шарлотка с яблоками. Популярный десерт из СССР — этот пирог покорил миллионы

Шарлотка… Это слово сразу переносит в детство, на бабушкину кухню, где пахнет корицей и антоновскими яблоками. Этот простой, но такой душевный десерт был настоящим хитом в советское время, его готовили практически в каждой семье. А если добавить к классическому рецепту солнечный апельсин, получается совершенно новое блюдо — нежное, ароматное, с приятной цитрусовой кислинкой. Яблочно-апельсиновый дуэт в сочетании с воздушным бисквитом создает неповторимую гармонию вкусов. Эта шарлотка — не просто пирог, а кусочек теплой ностальгии, который объединяет поколения. И что самое приятное — готовится она элементарно, справится даже тот, кто никогда не держал в руках венчик.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 3 крупных яблока, 1 апельсин, 1 столовая ложка корицы и миндальные лепестки для посыпки. Духовку разогрейте до 180 градусов. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Апельсин тщательно вымойте и нарежьте тонкими полукольцами вместе с кожурой — именно она даст тот самый яркий цитрусовый аромат. Форму для выпекания смажьте маслом и выложите дно апельсиновыми дольками. Яблоки смешайте с корицей и равномерно распределите поверх апельсинов. Теперь займемся тестом: яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, которая увеличится в объеме в несколько раз. Это самый важный момент! Аккуратно, порциями, введите просеянную муку, перемешивая тесто лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Вылейте тесто на яблочно-апельсиновую подушку, посыпьте миндальными лепестками и отправляйте в духовку на 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Дайте пирогу полностью остыть в форме перед тем, как перевернуть его на блюдо. Подавайте, посыпав сахарной пудрой, и наслаждайтесь этим вкусом детства с цитрусовым настроением!

