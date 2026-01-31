Бекон и курочка: сочный куриный шашлык в шубе на шпажках — готовим мигом в духовке

Этот рецепт — о максимуме вкуса из простых ингредиентов. Куриное филе получается невероятно сочным, а бекон с розмарином дают тот самый аромат, ради которого хочется повторять блюдо снова и снова. Готовим шашлык на шпажках прямо в духовке — удобно, красиво и без мангала.

Ингредиенты: куриное бедро (филе) — 1 кг, бекон — 600–700 г, лук репчатый — 3 шт., розмарин свежий — 2 веточки, соль — 1 ч. л., черный молотый перец — 1 ч. л., деревянные шпажки.

Приготовление: филе бедра разрежьте вдоль, раскройте, как книжку, и слегка отбейте до равномерной толщины. Лук нарежьте кольцами, смешайте с курицей, добавьте розмарин, соль и перец, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 1 час, а лучше на 3–4 часа. На пищевую пленку выложите полоски бекона с небольшим нахлестом, сверху положите 2 куска курицы и плотно сверните рулетом. Готовый рулет проткните шпажками через каждые 2–2,5 см и разрежьте между ними на порционные шашлычки. Выложите их на решетку, подставив снизу противень, и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, один раз перевернув, до румяного бекона и полной готовности курицы.

