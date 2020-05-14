Беглов не считает целесообразным введение пропускного режима в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает необходимым введение в городе пропускного режима.
Об этом он сообщил на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса. По его словам, городские власти рассматривали возможность введения пропускного режима и провели подготовительную работу.
Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной, — сказал Беглов.
Губернатор напомнил, что сейчас в Санкт-Петербурге обязательно ношение масок и перчаток в общественном транспорте и общественных местах. Их можно приобрести в метро — в торговых точках и отдельных вендинговых аппаратах,
Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался против выдачи масок гостям Северной столицы. Позже его пресс-секретарь Инна Карпушина заявила, что слова главы региона были вырваны из контекста.
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