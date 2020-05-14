Беглов не считает целесообразным введение пропускного режима в Петербурге

https://static.news.ru/photo/6183b152-95e0-11ea-a3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает необходимым введение в городе пропускного режима.

Об этом он сообщил на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса. По его словам, городские власти рассматривали возможность введения пропускного режима и провели подготовительную работу.

Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной, — сказал Беглов.

Губернатор напомнил, что сейчас в Санкт-Петербурге обязательно ношение масок и перчаток в общественном транспорте и общественных местах. Их можно приобрести в метро — в торговых точках и отдельных вендинговых аппаратах, передаёт «Интерфакс — Северо-Запад».

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался против выдачи масок гостям Северной столицы. Позже его пресс-секретарь Инна Карпушина заявила, что слова главы региона были вырваны из контекста.