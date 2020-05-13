Власти: слова Беглова об отказе раздавать маски вырвали из контекста

https://static.news.ru/photo/a64ff534-9540-11ea-8ab7-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: gov.spb.ru

Решение выдавать деньги вместо средств защиты является более целесообразным с точки зрения «семейной экономики». Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина.

Слова вырваны из контекста. Первое: правительство Петербурга приняло решение обеспечить ряд льготных категорий граждан средствами индивидуальной защиты. Второе: прямая выплата не ставит получателя в зависимость от формальных расчётов средней потребности, а позволяет использовать средства по необходимости. В этой связи монетизация поддержки более адекватна с точки зрения семейной экономики, — цитирует Карпушину портал «Подъём».

До этого Беглов в ответ на вопрос о том, начнут ли в Северной столице бесплатно выдаваться маски и перчатки, ответил, что это сопряжено с рядом трудностей.

В Петербурге много людей — и приезжих, и не приезжих, ну ещё, не знаю, много приезжают из других регионов на работу и всё остальное. Вот как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт? Сказать, где ты зарегистрирован? Или не давать никому, — сказал Беглов.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Петербурга выступил против бесплатной раздачи масок приезжим.