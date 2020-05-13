Губернатор Петербурга выступил против бесплатной раздачи масок приезжим

https://static.news.ru/photo/a2856100-9527-11ea-a533-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Александр Беглов/vk.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался против выдачи масок гостям Северной столицы.

В ходе ежегодного отчёта главе города в Мариинском дворце депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил бесплатно раздавать маски приезжим.

В нашем городе много и приезжих, и не приезжих. Как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт и просить сказать, где зарегистрирован? — спросил глава города.

Беглов напомнил, что власти города окажут помощь малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также приёмным семьям с детьми-сиротами. Выплата будет предоставлена на каждого ребёнка. Поддержку получат более 1,8 млн горожан. Также пенсионерам города будет выделено по 800 рублей на маски и перчатки.

Масочный режим был введён в Петербурге с 12 мая. Люди обязаны носить маски и перчатки на улице и в других общественных местах. За несоблюдение этого режима предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.

NEWS.ru писал, что большинство жителей Петербурга экипированы средствами защиты в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. 90% пассажиров метрополитена носят маски. Журналист «Невских Новостей» отметил, что горожане носят маски ради быстрейшего снятия карантинных мер, а не из-за боязни быть оштрафованными.