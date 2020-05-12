Журналист оценил масочный режим в Петербурге

https://static.news.ru/photo/626b72ac-946f-11ea-8e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 12 мая в Санкт-Петербурге действует строгий масочно-перчаточный режим. Корреспондент городской газеты прошёл по магазинам и улицам северной столицы, проехал в общественном транспорте и убедился — большинство горожан режим соблюдают.

Больше всего людей с индивидуальными средствами защиты мы встретили в подземке, автобусах, трамваях и троллейбусах. Около 90 % пассажиров метрополитена носят как минимум маски, а подавляющее большинство и перчатки, — сообщил корреспондент «Невских новостей».

Пассажиры, с которыми удалось пообщаться, заявили, что маски и перчатки приобрели заранее. Причём, по их словам, масочный режим они соблюдают не из-за боязни быть оштрафованными, а ради скорейшего снятия карантинных мер.

В сетевых продуктовых магазинах, несмотря на предупреждающие надписи, масками и перчатками пользуются примерно две трети покупателей, — передаёт издание.

При этом, в некоторых петербургских магазинах стоят дезинфекторы для рук, а где-то покупателям бесплатно раздают и маски, и перчатки.

Как писал NEWS.ru, маски и перчатки продаются в московском метрополитене с наценкой в 1800% и 450%, соответственно. Купить маску и перчатки можно в кассах метрополитена за 30 и 20 рублей соответственно. Причём, подземка приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки — за 4,37. По данным Би-би-си, в начале февраля, до дефицита масок в городских аптеках, московский метрополитен объявил три закупки на приобретение 549 тысяч медицинских масок по цене 1,64 рубля за штуку. Тогда же подземка опубликовала извещения о покупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток. Стоимость одной пары — 4,37 рубля.