Пенсионерам в Петербурге выделят по 800 рублей на маски и перчатки

https://static.news.ru/photo/fc8a8bfe-948b-11ea-9549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга намерены выплатить пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям по 800 рублей. Эти средства должны пойти на приобретение перчаток и масок.

Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, — цитирует сообщение РИА Новости.

Планируется, что поддержку получат около 1,8 миллионов жителей. Помимо этого, было поручено обеспечить одноразовыми масками и перчатками детей-сирот.

NEWS.ru писал ранее, что власти Петербурга продлили карантин и ввели масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор города.