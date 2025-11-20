Батат вместо картофеля: запекаю в духовке с сочной начинкой — и семья уплетает горячий ужин в корейском стиле

Этот рецепт я открыл для себя, когда искал способ разнообразить привычные ужины. Сочетание сладковатого батата с пикантным мясным фаршем и расплавленным сыром создает удивительно гармоничный вкус. Теперь это мое любимое блюдо, когда хочется чего-то сытного, но необычного.

Для блюда мне нужно: батат (1 шт., около 400 г), говяжий фарш (200 г), лук (1/2 шт.), чеснок (1 зубчик), кетчуп (2 ст. л.), горчица (1 ч. л.), моцарелла (100 г), специи по вкусу. Готовлю так: батат запекаю в фольге 50 минут при 190°C. Разминаю мякоть вилкой. Обжариваю лук с чесноком, добавляю фарш, кетчуп, горчицу и специи. Довожу до готовности, в конце добавляю немного воды. Выкладываю фарш на батат, посыпаю сыром и запекаю еще 4–5 минут до расплавления сыра. Подаю с зеленым луком.

