Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:17

Наггетсы готовлю из цветной капусты: нежные соцветия в золотистом кляре — уплетают даже дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта цветная капуста — идеальный пример того, как можно приготовить хрустящее и ароматное блюдо без лишних калорий. Нежные соцветия в золотистом кляре с нотками чеснока и паприки станут отличным гарниром или даже основным блюдом для тех, кто следит за питанием. Всего 78 килокалорий в порции — можно наслаждаться без угрызений совести.

Готовлю я так: 650 граммов цветной капусты разбираю на соцветия, бланширую в подсоленной воде 2–3 минуты и тщательно обсушиваю. Для кляра взбиваю 3 яйца с 100 граммами сметаны, добавляю половину чайной ложки паприки и сухого чеснока, соль и перец. Постепенно ввожу 40 граммов кукурузной и 30 граммов пшеничной цельнозерновой муки, тщательно размешиваю до однородности. Каждое соцветие обмакиваю в кляр, выкладываю на противень с пергаментом и запекаю при 200 °C 15–20 минут. Через 7 минут поливаю оставшимся кляром для дополнительной хрустящей корочки. Подаю горячей с любимым соусом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество
«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Натуральный освежитель для дома: как корица создает уют и свежесть без лишних трат
Общество
Натуральный освежитель для дома: как корица создает уют и свежесть без лишних трат
Лучше пирога и проще пиццы — готовлю рататуй на хрустящей галете: французская вкуснятина за 45 минут
Общество
Лучше пирога и проще пиццы — готовлю рататуй на хрустящей галете: французская вкуснятина за 45 минут
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
Здоровье/красота
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
Общество
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
еда
рецепты
овощи
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры с заседания суда по делу обезглавившей сына матери
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.