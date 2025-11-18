Наггетсы готовлю из цветной капусты: нежные соцветия в золотистом кляре — уплетают даже дети

Эта цветная капуста — идеальный пример того, как можно приготовить хрустящее и ароматное блюдо без лишних калорий. Нежные соцветия в золотистом кляре с нотками чеснока и паприки станут отличным гарниром или даже основным блюдом для тех, кто следит за питанием. Всего 78 килокалорий в порции — можно наслаждаться без угрызений совести.

Готовлю я так: 650 граммов цветной капусты разбираю на соцветия, бланширую в подсоленной воде 2–3 минуты и тщательно обсушиваю. Для кляра взбиваю 3 яйца с 100 граммами сметаны, добавляю половину чайной ложки паприки и сухого чеснока, соль и перец. Постепенно ввожу 40 граммов кукурузной и 30 граммов пшеничной цельнозерновой муки, тщательно размешиваю до однородности. Каждое соцветие обмакиваю в кляр, выкладываю на противень с пергаментом и запекаю при 200 °C 15–20 минут. Через 7 минут поливаю оставшимся кляром для дополнительной хрустящей корочки. Подаю горячей с любимым соусом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.